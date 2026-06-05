«Флорентино не хочет». Моретто сообщил, что «Реал» не будет подписывать Родри

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не собирается осуществлять переход полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто для издания Мarca.
«Мне сказали, что между «Реалом» и «Сити» был прямой контакт. В «Сити» знают, что «Реал» не собирается подписывать Родри. Мне сказали, что Флорентино [Перес] не хочет подписывать Родри, и на текущий момент, похоже, продвижений по этому вопросу нет», — сказал Моретто.
В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
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