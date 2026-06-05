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«Флорентино не хочет». Моретто сообщил, что «Реал» не будет подписывать Родри

«Флорентино не хочет». Моретто сообщил, что «Реал» не будет подписывать Родри
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не собирается осуществлять переход полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто для издания Мarca.

«Мне сказали, что между «Реалом» и «Сити» был прямой контакт. В «Сити» знают, что «Реал» не собирается подписывать Родри. Мне сказали, что Флорентино [Перес] не хочет подписывать Родри, и на текущий момент, похоже, продвижений по этому вопросу нет», — сказал Моретто.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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