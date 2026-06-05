Кечинов: уход Барко будет колоссальной потерей для «Спартака» — его сложно кем-то заменить

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о потенциальном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московского клуба. Ранее сообщалось об интересе «Индепендьенте» и «Крузейро» к хавбеку красно-белых.

«Однозначно Барко — ключевой футболист «Спартака». В атакующих действиях команды от него очень многое зависит. Если сейчас он куда-то уйдёт, это будет колоссальная и огромная потеря для «Спартака». Его будет сложно кем-то заменить. Нужно обязательно продлевать с ним контракт, чтобы он играл, если «Спартак» ставит самые высокие задачи. Думаю, Барко никуда не уедет и пока будет играть в «Спартаке», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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Как появился «Спартак»: