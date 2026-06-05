Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: уход Барко будет колоссальной потерей для «Спартака» — его сложно кем-то заменить

Кечинов: уход Барко будет колоссальной потерей для «Спартака» — его сложно кем-то заменить
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о потенциальном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московского клуба. Ранее сообщалось об интересе «Индепендьенте» и «Крузейро» к хавбеку красно-белых.

«Однозначно Барко — ключевой футболист «Спартака». В атакующих действиях команды от него очень многое зависит. Если сейчас он куда-то уйдёт, это будет колоссальная и огромная потеря для «Спартака». Его будет сложно кем-то заменить. Нужно обязательно продлевать с ним контракт, чтобы он играл, если «Спартак» ставит самые высокие задачи. Думаю, Барко никуда не уедет и пока будет играть в «Спартаке», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Генеральный директор «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе Барко из клуба

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android