Мбаппе объяснил разницу между Месси и Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о разнице в игровых стилях Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Лионеля Месси («Интер Майами»). Француз играл с чемпионом мира — 2022 в «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

«Месси или Роналду? Я играл с обоими! Точнее, я играл с Месси и играл против Роналду. Криштиану — мой кумир. Сыграв против обоих, я понял, что они действительно разные.

Соперничество между ними было хорошим, потому что всё в них совершенно противоположно. Знаете: [Роналду] — правша, [Месси] — левша, один — высокий, другой — низкий, [Месси] — более элегантный, [Роналду] — более взрывной, [Месси] — с лучшим видением игры, плеймейкерскими способностями.

Согласен ли я с поговоркой: «Один — это упорный труд, другой — чистый талант»? Это мнение человека, который не играет в футбол. Во всех своих спорах я говорю именно это: «Нет, это мнение человека, который не играет в футбол!» Потому что, если вы говорите мне, что у Роналду нет таланта или что Месси не трудолюбив, это значит, что вы никогда в жизни не надевали бутсы и не ходили на тренировки. Я просто не могу понять, как человек, который каждый день надевал бутсы, может так думать», — сказал Мбаппе в видео на YouTube-канале Sorare.

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