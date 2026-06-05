«Наполи» выкупил у «Спортинга» Алиссона Сантоса

«Наполи» на официальном сайте объявил о приобретении у лиссабонского «Спортинга» прав на вингера Алиссона Сантоса, который ранее выступал за итальянский клуб в рамках аренды.

Сантос пополнил состав неаполитанцев в феврале, в 15 матчах за эту команду футболист забил четыре гола. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильца составляет € 28 млн. Вингер является воспитанником бразильского клуба «Витория». За «Спортинг» Сантос выступал с лета 2025 года. В послужном списке игрока также есть «Лейрия» и другие команды.

По итогам прошлого сезона «Наполи» с 76 очками занял второе место в турнирной таблице Серии А, победителем с 87 очками стал «Интер».