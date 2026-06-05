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«Я вырос как игрок и как человек». Каземиро — о своём развитии в «Манчестер Юнайтед»

«Я вырос как игрок и как человек». Каземиро — о своём развитии в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о влиянии клуба на его карьеру и жизнь.

«Открылось множество возможностей. Я попробовал себя в новой лиге, сыграл за крупнейший английский клуб. Думаю, показать свои возможности в Премьер-лиге всегда было моей мечтой.

Четыре года, два титула. Мы сыграли в финале Лиги Европы и в двух других финалах. Ты оставляешь наследие там, где люди по тебе скучают. Они влияют не только на тебя, но и на твою семью. Когда ты идёшь по улице, фанаты подходят и благодарят тебя. Клуб оставляет свой особенный след.

Конечно, всегда хочется выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов, но я бы сказал, что играть в «Манчестер Юнайтед» – очень особенный опыт, которым я наслаждался. Я вырос как игрок и как человек, вырос в плане семьи. Влияние, которое этот клуб, этот город и эти фанаты оказали на меня, превзошло всё, о чём я когда-либо мечтал», – рассказал Каземиро в интервью для SkySports.

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