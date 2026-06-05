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«Это почти как выход из тела». Тренер сборной Швеции Поттер — об отборе на ЧМ-2026

«Это почти как выход из тела». Тренер сборной Швеции Поттер — об отборе на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился эмоциями от выхода своей команды на чемпионат мира — 2026. Это произошло после победы шведов в матче с Польшей (3:2) в финальном стыке Пути В.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
Польша
1:0 Эланга – 20'     1:1 Залевски – 33'     2:1 Лагербильке – 44'     2:2 Свидерски – 55'     3:2 Дьёкереш – 88'    

«Очень сложно описать или объяснить мои эмоции. Это почти как выход из тела. Ты смотришь, как забивается гол в самом конце матча, а потом видишь, как скамейка запасных выбегает на поле, и думаешь: «Неужели это действительно происходит?»

Это была очень сложная игра, как вы можете себе представить. Всё, что связано с плей-офф, поставлено на карту. Но я очень доволен командой, очень горжусь ею, ведь мы хорошо потрудились, нам пришлось выложиться на полную, и мы это сделали, и теперь мы получили потрясающую награду», — приводит слова Поттера официальный сайт ФИФА.

На чемпионате мира — 2026 сборная Швеции сыграет в группе F с командами Нидерландов, Японии и Туниса.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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