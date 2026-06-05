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«Даже у «Вулверхэмптона» есть игроки высокого уровня». Каземиро — о конкуренции в АПЛ

«Даже у «Вулверхэмптона» есть игроки высокого уровня». Каземиро — о конкуренции в АПЛ
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро прокомментировал высокий уровень конкуренции между клубами английской Премьер-лиги.

«Все игры были тяжёлыми. Ты ценишь каждую победу, ведь здесь даже у «Вулверхэмптона», находящегося внизу таблицы, есть игроки высокого уровня. В конце концов, здесь есть игроки сборной Бразилии, сборной Португалии, игроки разных сборных.

В «Бёрнли» выступает Кайл Уокер, игрок с несколькими титулами Премьер-лиги. У него есть свой след в футболе, а он играет в «Бёрнли». При всём уважении к клубу, он – гигант.

Лукас Пакета был в «Вест Хэме» – клубе, который постоянно находится в борьбе. То же самое с «Тоттенхэмом». Ты видишь стадион «Тоттенхэма», «Вест Хэма» – лишь у нескольких клубов в мире есть стадионы, как эти! Я думаю, уровень конкуренции является самой удивительной вещью в этой лиге», – рассказал Каземиро в интервью Sky Sports.

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