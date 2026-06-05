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Беларусь — Сирия, результат матча 5 июня 2026, счет 4:1, товарищеский матч 2025/2026

Сборная Беларуси разгромила команду Сирии в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Беларуси и Сирии. Игра прошла на «Национальном футбольном стадионе Республики Беларусь» в Минске. В качестве главного арбитра выступил Алияр Агаев из Азербайджана. Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 19:00 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 1
Сирия
1:0 Морозов – 3'     2:0 Концевой – 11'     3:0 Шуманский – 48'     4:0 Яблонский – 78'     4:1    

Первый мяч во встрече забил нападающий сборной Беларуси Владислав Морозов на третьей минуте. На 11-й минуте форвард Артём Концевой удвоил преимущество хозяев, а на 48-й минуте Артём Шуманский довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Евгений Яблонский забил четвёртый мяч. На 88-й минуте игрок сборной Сирии Махмуд Аль-Асвад установил окончательный счёт – 1:4.

Обе национальные команды не квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.

В предыдущий раз сборные Беларуси и Сирии встречались в товарищеском матче в ноябре 2022 года. В той игре белорусская национальная команда одержала победу со счётом 1:0.

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