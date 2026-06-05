Сборная Беларуси разгромила команду Сирии в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Беларуси и Сирии. Игра прошла на «Национальном футбольном стадионе Республики Беларусь» в Минске. В качестве главного арбитра выступил Алияр Агаев из Азербайджана. Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий сборной Беларуси Владислав Морозов на третьей минуте. На 11-й минуте форвард Артём Концевой удвоил преимущество хозяев, а на 48-й минуте Артём Шуманский довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Евгений Яблонский забил четвёртый мяч. На 88-й минуте игрок сборной Сирии Махмуд Аль-Асвад установил окончательный счёт – 1:4.

Обе национальные команды не квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.

В предыдущий раз сборные Беларуси и Сирии встречались в товарищеском матче в ноябре 2022 года. В той игре белорусская национальная команда одержала победу со счётом 1:0.