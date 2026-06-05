Россия — Буркина-Фасо: Уэдраого получил красную карточку на 43-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. Игра проходит на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Ненад Минакович. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 43-й минуте полузащитник гостей Мохамед Уэдраого получил красную карточку.

Ранее, на 14-й минуте, счёт открыл нападающий сборной России Лечи Садулаев. На 20-й минуте полузащитник Алексей Миранчук укрепил преимущество хозяев.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.

Как сборная России играет при Карпине: