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Грузия — Бахрейн, результат матча 5 июня 2026, счёт 2:0, товарищеский матч

Гол Кварацхелии помог сборной Грузии обыграть команду Бахрейна
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Завершён товарищеский матч, в котором играли сборные Грузии и Бахрейна. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда Грузии. Встреча состоялась на стадионе «Михаил Месхи» в Тбилиси. В качестве главного арбитра выступил Данкан Николсон из Шотландии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Бахрейн
1:0 Лочошвили – 52'     2:0 Кварацхелия – 77'    

Лука Лочошвили открыл счёт в этой игре на 52-й минуте и вывел сборную Грузии вперёд. Хвича Кварацхелия на 77-й минуте удвоил преимущество команды.

По итогам отборочного этапа обе команды не смогли выйти на чемпионат мира — 2026. Сборная Грузии заняла третье место в турнирной таблице группы E, пропустив вперёд команды Испании и Турции. В Лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА грузинская команда также заняла третью строчку. Сборная Бахрейна заняла последнюю, шестую строчку в отборочной группе от АФК.

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