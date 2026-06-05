Гол Кварацхелии помог сборной Грузии обыграть команду Бахрейна

Завершён товарищеский матч, в котором играли сборные Грузии и Бахрейна. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда Грузии. Встреча состоялась на стадионе «Михаил Месхи» в Тбилиси. В качестве главного арбитра выступил Данкан Николсон из Шотландии.

Лука Лочошвили открыл счёт в этой игре на 52-й минуте и вывел сборную Грузии вперёд. Хвича Кварацхелия на 77-й минуте удвоил преимущество команды.

По итогам отборочного этапа обе команды не смогли выйти на чемпионат мира — 2026. Сборная Грузии заняла третье место в турнирной таблице группы E, пропустив вперёд команды Испании и Турции. В Лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА грузинская команда также заняла третью строчку. Сборная Бахрейна заняла последнюю, шестую строчку в отборочной группе от АФК.