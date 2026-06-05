Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» предложил «Локомотиву» € 4 млн и Васильева за трансфер Карпукаса

«Зенит» предложил «Локомотиву» € 4 млн и Васильева за трансфер Карпукаса
Комментарии

«Зенит» предложил «Локомотиву» € 4 млн и полузащитника Дмитрия Васильева в обмен на Артёма Карпукаса. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Источники «Чемпионата» также подтверждают эту информацию.

Сообщается, что железнодорожники отклонили это предложение и ожидают улучшения условий.

Минувший сезон Васильев провёл в аренде в «Сочи». Он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и результативной передачей. Карпукас сыграл 35 встреч во всех соревнованиях, где забил два гола и сделал два ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
Агент Карпукаса отреагировал на информацию о плане «Локомотива» продать игрока летом

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android