«Зенит» предложил «Локомотиву» € 4 млн и Васильева за трансфер Карпукаса

«Зенит» предложил «Локомотиву» € 4 млн и полузащитника Дмитрия Васильева в обмен на Артёма Карпукаса. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Источники «Чемпионата» также подтверждают эту информацию.

Сообщается, что железнодорожники отклонили это предложение и ожидают улучшения условий.

Минувший сезон Васильев провёл в аренде в «Сочи». Он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и результативной передачей. Карпукас сыграл 35 встреч во всех соревнованиях, где забил два гола и сделал два ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года.

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