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Transfermarkt: «Реал» — самый дорогой клуб Ла Лиги, несмотря на потери в стоимости игроков

Transfermarkt: «Реал» — самый дорогой клуб Ла Лиги, несмотря на потери в стоимости игроков
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов клубов Ла Лиги. По полученным данным, самым дорогим составом в испанском чемпионате обладает мадридский «Реал» (€ 1,22 млрд). На втором месте расположилась «Барселона» (€ 1,16 млрд). Тройку лидеров замкнул мадридский «Атлетико» (€ 577 млн).

«Реал» возглавляет рейтинг, несмотря на потерю в трансферной стоимости футболистов в 10,9% после обновления.

Фото: Тransfermarkt.world

По итогам завершившегося сезона в испанской Ла Лиге чемпионом стала «Барселона», набравшая 95 очков. Мадридский «Реал» завершил сезон-2025/2026 на втором месте в турнирной таблице. У «сливочных» в активе 86 очков. Тройку лидеров замкнул «Вильярреал», заработавший 72 очка.

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