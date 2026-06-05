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Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Фиорентины»

Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Фиорентины»
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«Фиорентина» на официальном сайте объявила об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Я хотел бы лично поблагодарить Паоло Ваноли и весь его штаб. Они пришли в чрезвычайно сложный период, когда команда занимала последнее место и всё ещё не одержала ни одной победы, и у них хватило сил, самоотверженности и мужества, чтобы вернуть коллектив на ноги. Они восстановили уверенность, единство и сплочённость, выведя «Фиорентину» из кризиса в условиях, из которых ни одной команде в истории Серии А никогда не удавалось выбраться. Мои благодарность, уважение и наилучшие пожелания на будущее навсегда останутся с Паоло и его командой», — приводит слова президента клуба Джузеппе Комиссо пресс-служба «фиолетовых».

По итогам прошлого сезона «Фиорентина» заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.

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