Руководство «Баварии» приняло единогласное решение о будущем Олисе — Bild

Руководители «Баварии» Ули Хёнес, Карл-Хайнц Румменигге, Герберт Хайнер, Ян-Кристиан Дризен, а также спортивные директоры Макс Эберль и Кристоф Фройнд единогласно сошлись в том, что крайний нападающий Майкл Олисе не подлежит продаже. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, руководство немецкого гранда намерено удержать в клубе французского вингера.

Напомним, ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес анонсировал, что в следующий вторник он сделает предложение о трансфере неназванного футболиста в размере € 150 млн. Позднее издание AS сообщило, что этим игроком является Олисе, несмотря на то что глава «Реала» подчеркнул, что это не он.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: