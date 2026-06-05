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Руководство «Баварии» приняло единогласное решение о будущем Олисе — Bild

Руководство «Баварии» приняло единогласное решение о будущем Олисе — Bild
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Руководители «Баварии» Ули Хёнес, Карл-Хайнц Румменигге, Герберт Хайнер, Ян-Кристиан Дризен, а также спортивные директоры Макс Эберль и Кристоф Фройнд единогласно сошлись в том, что крайний нападающий Майкл Олисе не подлежит продаже. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, руководство немецкого гранда намерено удержать в клубе французского вингера.

Напомним, ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес анонсировал, что в следующий вторник он сделает предложение о трансфере неназванного футболиста в размере € 150 млн. Позднее издание AS сообщило, что этим игроком является Олисе, несмотря на то что глава «Реала» подчеркнул, что это не он.

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