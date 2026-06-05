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«Мы достигли самой низкой точки». Кьеллини — о невыходе Италии на чемпионат мира — 2026

«Мы достигли самой низкой точки». Кьеллини — о невыходе Италии на чемпионат мира — 2026
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Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о невыходе итальянской национальной команды на чемпионат мира — 2026.

«На это невозможно закрыть глаза: очень трудно смириться с тем, что наша сборная три раза подряд оказывается вне чемпионата мира. Я сам пережил первые две неудачи, и эти раны до сих пор не дают мне покоя. Необходимо глубокое осмысление, чтобы восстановить утраченную идентичность.

У нас есть талантливая молодёжь, но ей нужна поддержка. Конечно, чего-то ещё не хватает, однако фундамент для дальнейшего развития уже есть.

Мы достигли самой низкой точки и надеемся, что нам не придётся падать дальше. Нам нужен глобальный проект, разработанный совместно всеми участниками итальянского футбола. Именно нам, а также руководству нашего футбола предстоит инициировать серьёзный и конкретный процесс, чтобы изменить эту тенденцию, не занимаясь поисками оправданий и не скрывая проблем», — приводит слова Кьеллини Sportal.it.

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