Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он не уходит». Гасперини прокомментировал интерес «Интера» к Джанлуке Манчини

«Он не уходит». Гасперини прокомментировал интерес «Интера» к Джанлуке Манчини
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал интерес «Интера» к защитнику Джанлуке Манчини. Ранее сообщалось, что переговоры игрока со своим клубом зашли в тупик, а «Интер» готовится сделать по нему официальное предложение.

«Он не уходит. Я уже сказал ему об этом, но он сам это знает. «Интер» может делать всё, что хочет, однако игрок хочет остаться.

Новости могут появиться внезапно. Все хотят продолжать работать вместе. Я хотел бы сохранить всех своих игроков, но есть финансовые и бюджетные ограничения; нам придётся уметь преодолевать их, сохраняя наших лучших игроков», – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
В «Интере» прокомментировали слухи об интересе «Реала» и «Барселоны» к Бастони
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android