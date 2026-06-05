«Он не уходит». Гасперини прокомментировал интерес «Интера» к Джанлуке Манчини

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал интерес «Интера» к защитнику Джанлуке Манчини. Ранее сообщалось, что переговоры игрока со своим клубом зашли в тупик, а «Интер» готовится сделать по нему официальное предложение.

«Он не уходит. Я уже сказал ему об этом, но он сам это знает. «Интер» может делать всё, что хочет, однако игрок хочет остаться.

Новости могут появиться внезапно. Все хотят продолжать работать вместе. Я хотел бы сохранить всех своих игроков, но есть финансовые и бюджетные ограничения; нам придётся уметь преодолевать их, сохраняя наших лучших игроков», – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.