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Амир Ибрагимов из молодёжки «МЮ» дебютировал за сборную России

Амир Ибрагимов из молодёжки «МЮ» дебютировал за сборную России
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Полузащитник молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Буркина-Фасо. 18-летний футболист вышел на поле на 60-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

Игра проходит на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Ненад Минакович. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.

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