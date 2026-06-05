Амир Ибрагимов из молодёжки «МЮ» дебютировал за сборную России

Полузащитник молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Буркина-Фасо. 18-летний футболист вышел на поле на 60-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Ненад Минакович. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.

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