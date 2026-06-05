Джан Пьеро Гасперини рассказал о планах «Ромы» на летнее трансферное окно

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал о стратегии клуба на предстоящее трансферное окно.

«Существует множество гипотез относительно трансферного рынка, но команды строятся постепенно. Наша цель — создать команду лучше, чем эта. Однако крайне важно начать заново с той группой игроков, которая боролась до 90-й минуты последнего тура этого сезона. Это ценная группа, прочное ядро, которое мы должны поддерживать, привлекая новых игроков, способных поднять планку.

Мы должны усердно и тщательно работать из уважения к этому городу и болельщикам, которые всегда заполняют стадион, как немногие другие. Рим — важный город, и мы обязаны помочь этой команде расти», – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.