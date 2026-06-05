«Ньюкасл Юнайтед» подписал вратаря «Реймса» Эвена Жауэна — Романо

«Ньюкасл Юнайтед» приобрёл голкипера «Реймса» Эвена Жауэна. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Стоимость сделки оценивается в £ 24 млн. Срок действия трудового договора футболиста с английским клубом будет рассчитан до лета 2030 года.

Эвен Жауэн является воспитанником «Генгама» и ряда других команд. За «Реймс» он выступал с 2024 года, в послужном списке вратаря также есть аренды в «Родез» и «Дюнкерк». В 34 матчах прошедшего клубного сезона Жауэн пропустил 35 голов и 15 раз отыграл всухую. Помимо этого, футболист выступает за молодёжную сборную Франции, ранее он также играл за команды «трёхцветных» в разных возрастных категориях.