Главный тренер Аргентины: я не принимаю никаких решений, не посоветовавшись с Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о роли нападающего Лионеля Месси в национальной команде.

«Никому не нравится, когда его заменяют, даже Месси. Я не принимаю никаких решений, не посоветовавшись с Месси. Бессмысленно говорить, что я главный. Мы всегда обсуждаем все принимаемые нами решения с Месси. Я спрашиваю его мнение, как у него дела, и мы пытаемся прийти к соглашению.

Я думаю, так и должно быть, потому что, даже если он на поле сталкивается с трудностями, он приносит нам огромную пользу. Он способен создавать и генерировать много моментов», — приводит слова Скалони Olé.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).