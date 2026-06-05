Сборная России в большинстве разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий сборной России Лечи Садулаев. Через шесть минут полузащитник Алексей Миранчук укрепил преимущество хозяев. На 43-й минуте полузащитник гостей Мохамед Уэдраого получил красную карточку. На 73-й минуте защитник Илья Вахания довёл счёт до разгромного.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.

Как сборная России играет при Карпине: