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Франк Лебёф: «Марселю» нужно вновь обрести уверенность в себе

Франк Лебёф: «Марселю» нужно вновь обрести уверенность в себе
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Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф поделился мнением о нынешнем положении дел в «Марселе».

«Есть такое ощущение, что «Марсель» всегда нестабилен. У клуба много причин для досады, однако всем во Франции следует понимать, что они не могут конкурировать с «Пари Сен-Жермен». Однако посмотрите на «Ланс»: они показывают, что можно попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок, это неплохо.

Поэтому «Марселю» сейчас нужно перегруппироваться, необходимы спокойствие и поиск своей идентичности. Это непростой клуб, но ему нужна стабильность во всех аспектах. Там выступают хорошие футболисты, никто из них не виноват, однако им нужно сплотиться, чтобы расти. Уверен, что это возможно, они способны на это.

Им нужно вновь обрести уверенность в себе, и я надеюсь, что им это удастся. Мы не можем допустить дальнейшего хаоса, мы должны это сделать, новое руководство будет спокойно идти к цели», — приводит слова Лебёфа Get French Football News.

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