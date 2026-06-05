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Джан Пьеро Гасперини поддержал Флавио Коболли на «Ролан Гаррос»

Джан Пьеро Гасперини поддержал Флавио Коболли на «Ролан Гаррос»
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Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поддержал итальянского теннисиста Флавио Коболли, выступающего на «Ролан Гаррос». В детстве Коболли провёл в академии «Ромы» пять лет, играя на позиции правого защитника. В возрасте 14 лет он покинул систему клуба, сделав выбор в пользу тенниса.

«Мы все болеем за него на «Ролан Гаррос». Он выдающийся игрок, даже в футболе. Он был в молодёжной команде «Ромы» и был хорош. Если он решит взять перерыв в теннисе, я с ним свяжусь», – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Сегодня, 5 июня, Коболли прошёл в финал грунтового турнира на снятии другого итальянца, Маттео Арнальди.

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