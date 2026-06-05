41 058 зрителей посетили товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо

Завершился товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу россиян. Эту игру посетили 41 058 зрителей. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.