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41 058 зрителей посетили товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо

41 058 зрителей посетили товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо
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Завершился товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу россиян. Эту игру посетили 41 058 зрителей. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.

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