Ибрагимов — в топ-3 самых молодых дебютантов сборной России в XXI веке

Полузащитник сборной России и молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов в возрасте 18 лет двух месяцев и трёх дней стал третьим самым молодым дебютантом в истории национальной команды в XXI веке. Футболист вышел на 60-й минуте товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0).

Раньше Ибрагимова в составе сборной России дебютировали вратарь Игорь Акинфеев (18 лет 20 дней) и нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев (18 лет 15 дней).

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов (18 лет, 9 месяцев и 24 дня), также дебютировавший во встрече с Буркина-Фасо, стал седьмым самым молодым дебютантом.

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