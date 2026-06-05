Ибрагимов — в топ-3 самых молодых дебютантов сборной России в XXI веке
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Полузащитник сборной России и молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов в возрасте 18 лет двух месяцев и трёх дней стал третьим самым молодым дебютантом в истории национальной команды в XXI веке. Футболист вышел на 60-й минуте товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14' 2:0 Миранчук – 20' 3:0 Вахания – 73'
Удаления: нет / Уэдраого – 43'
Раньше Ибрагимова в составе сборной России дебютировали вратарь Игорь Акинфеев (18 лет 20 дней) и нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев (18 лет 15 дней).
Защитник ЦСКА Кирилл Данилов (18 лет, 9 месяцев и 24 дня), также дебютировавший во встрече с Буркина-Фасо, стал седьмым самым молодым дебютантом.
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