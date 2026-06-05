«Монако» договорился с «Барселоной» о выкупе прав на Ансу Фати — Романо

«Монако» согласовал с «Барселоной» трансфер вингера Ансу Фати, который ранее выступал за монегасков в рамках аренды. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, стороны близки к заключению данной сделки, стоимость трансфера составит € 11 млн.

Ансу Фати является воспитанником «Севильи» и «Барселоны». На взрослом уровне футболист также выступал за каталонцев, в его послужном списке есть и «Брайтон энд Хоув Альбион». Помимо этого, в активе вингера есть матчи за национальную команду Испании. В прошедшем сезоне футболист провёл 30 встреч и забил 12 голов.