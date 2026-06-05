Александр Максименко не пропустил ни одного гола в пяти играх за сборную России

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко не пропустил ни одного гола в пяти играх за сборную России. Очередной матч «на ноль» вратарь провёл в товарищеской встрече между сборными России и Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Ранее Максименко отыграл «на ноль» с Иорданией (0:0) и Замбией (5:0) в 2025 году, а также с Сирией (4:0) и Беларусью (4:0) в 2024-м.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.