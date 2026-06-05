Сборная России отреагировала на разгромную победу в матче с Буркина-Фасо

Сборная России в телеграм-канале отреагировала на разгромную победу в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

«Красивая. Уверенная. Домашняя. Победа», — написано в сообщении.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий сборной России Лечи Садулаев. Через шесть минут полузащитник Алексей Миранчук укрепил преимущество хозяев. На 43-й минуте полузащитник гостей Мохамед Уэдраого получил красную карточку. На 73-й минуте защитник Илья Вахания довёл счёт до разгромного.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

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