Сборная России отреагировала на разгромную победу в матче с Буркина-Фасо
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Сборная России в телеграм-канале отреагировала на разгромную победу в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14' 2:0 Миранчук – 20' 3:0 Вахания – 73'
Удаления: нет / Уэдраого – 43'
«Красивая. Уверенная. Домашняя. Победа», — написано в сообщении.
На 14-й минуте счёт открыл нападающий сборной России Лечи Садулаев. Через шесть минут полузащитник Алексей Миранчук укрепил преимущество хозяев. На 43-й минуте полузащитник гостей Мохамед Уэдраого получил красную карточку. На 73-й минуте защитник Илья Вахания довёл счёт до разгромного.
Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.
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