Генич отреагировал на фразу Миранчука про три набранных очка после игры с Букина-Фасо

Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на фразу полузащитника сборной России Алексея Миранчука про три набранных очка после товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0). Миранчук после встречи, описывая свои впечатления, отметил главное достижение в игре – это набранные три очка.

«Главное, что забрали три очка. Лёха красавец», — написал Генич в своём телеграм-канале, сопроводив фразу эмодзи, изображающими аплодисменты.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.