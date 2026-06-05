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Полузащитник сборной Германии Ленарт Карл получил травму на тренировке

Полузащитник сборной Германии Ленарт Карл получил травму на тренировке
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Ленарт Карл получил повреждение во время одного из тренировочных занятий национальной команды.

«Ленарт Карл получил травму на сегодняшней тренировке. Повреждение выглядит не очень хорошо. Его отправили в больницу для дальнейшего обследования. Нам нужно подождать, когда установят диагноз, и узнать, поедет ли он на чемпионат мира или нам придётся искать замену», — приводит слова главного тренера бундестим Юлиана Нагельсмана ESPN.

На чемпионате мира — 2026 сборная Германии сыграет в группе Е с национальными командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

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