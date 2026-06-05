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«Вообще в футбол играть не умеет». Бубнов — о матче сборной России с Буркина-Фасо

«Вообще в футбол играть не умеет». Бубнов — о матче сборной России с Буркина-Фасо
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался после товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

«Когда я вижу сборную команду, которая выходит на игру без фамилий на футболках, то серьёзно такую команду не воспринимаю совсем. Это говорит о том, что у них такие большие материальные проблемы, что они даже не могут написать фамилии на футболках — это настолько несолидно выглядит, что можно заранее сказать: проиграют и могут проиграть с крупным счётом. По сравнению с египтянами, которые нас в Каире гоняли так, что мы как бобики бегали за мячом, сборная Буркина-Фасо вообще в футбол играть не умеет.

У африканцев есть только функциональная готовность — они от природы физически сильные и мощные, все высокого роста, но тактически играют безграмотно, особенно в обороне. В пас играют безобразно, много брака, и даже в голевых ситуациях не могут правильно распорядиться мячом. Мы, как обычно, ничего сверхъестественного не показали даже при выигрыше 4:0 — во втором тайме, когда они остались в меньшинстве, они даже лучше играли, чем в большинстве», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

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