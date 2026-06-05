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Игрок ЦСКА Данилов поделился эмоциями от дебюта за сборную России

Игрок ЦСКА Данилов поделился эмоциями от дебюта за сборную России
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Игрок ЦСКА Кирилл Данилов поделился эмоциями от дебюта за сборную России в товарищеском матче с Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

«Мечта сбылась — дебютировал за сборную России. Личной установки не было, но играл персонально с Тапсоба. Не знаю, сыграю ли в следующем матче. Поддержка отличная, большое спасибо», — передаёт слова Данилова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.

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