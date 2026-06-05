Тренер молодёжной сборной России высказался о разгромной победе над Ираком

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче со сборной Ирака U23 (5:1).

«По счёту уверенная победа. Но первые 20 минут матча оставляли желать лучшего. Надеюсь, во втором матче начнём игру лучше. В конце игры соперник чуть подразвалился. А первый тайм был достаточно тяжёлым. Поговорили с тренером Ирака. Он сказал, что сборная не тренировалась полгода.

Те матчи, которые мы видели в январе на Кубке Азии, — это были последние игры соперника. Команда играла в глубину. У них был неплохой и прыгучий центральный нападающий. Все азиатские команды цепкие, неуступчивые и любят играть больше на мяче», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата».