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Тренер молодёжной сборной России высказался о разгромной победе над Ираком

Тренер молодёжной сборной России высказался о разгромной победе над Ираком
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче со сборной Ирака U23 (5:1).

Товарищеские матчи U21 — 2026
05 июня 2026, пятница. 17:30 МСК
Россия U21
Окончен
5 : 1
Ирак U23
1:0 Помалюк – 45'     2:0 Бобёр – 50'     3:0 Бондарев – 75'     3:1 Фахим – 84'     4:1 Комиссаров – 88'     5:1 Глотов – 90+2'    

«По счёту уверенная победа. Но первые 20 минут матча оставляли желать лучшего. Надеюсь, во втором матче начнём игру лучше. В конце игры соперник чуть подразвалился. А первый тайм был достаточно тяжёлым. Поговорили с тренером Ирака. Он сказал, что сборная не тренировалась полгода.

Те матчи, которые мы видели в январе на Кубке Азии, — это были последние игры соперника. Команда играла в глубину. У них был неплохой и прыгучий центральный нападающий. Все азиатские команды цепкие, неуступчивые и любят играть больше на мяче», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата».

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