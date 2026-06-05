Карпин раскритиковал игру сборной России во втором тайме матча с Буркина-Фасо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о минувшем товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

— Первый тайм понравился, в обороне всё понравилось. Были проиграны единоборства, не давали выходить, на Конате в основном сбрасывали. Глобально всё понравилось, кроме того, о чём говорили перед игрой. Было мало или совсем мало открываний за спину. Остроты не так много было, сколько хотелось бы.

– Оправдал ли себя Глушенков на позиции центрфорварда?

– Конечно. Счёт 2:0 плюс удаление, он не забил, хотя моменты у него были.

Лечи лучше находиться на передовой. Его сильные качества — скорость, открывания за спину. Справа это работает. Круговому больше нравится на фланге мяч получать, Бевеев может в середину уходить. Слева работал чуть‑чуть по‑другому, всё зависит от игроков.

Катастрофа — второй тайм. Что было не так? Всё. Ничего не получалось, вообще ничего. Надо было проводить не шесть замен, а 11.

Должны были делать всё так, как в первом тайме. Вдруг сборная Буркина‑Фасо стала такой командой, которая выходила из‑под прессинга, они доходили до наших ворот, когда их на одного меньше. Почему? Надеюсь, понятно теперь. Если выкладываться на 99%, а не на 120%, то будет так.

– Положительных эмоций больше, чем отрицательных?

– У меня – нет. Если в первом тайме они показывают то, что могут делать, а во втором не показывают, и не потому, что соперник поменялся, не потому, что Испания, Франция или Бразилия вышли, работать надо с головой или звёздностью их.

Удаление? Они про это и подумали, видимо, это моя вина, хотя про это только и говорили в перерыве, всё равно вышли на расслабоне. В следующем матче хотелось бы видеть такую игру, как сегодня в первом тайме, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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Как сборная России играет при Карпине: