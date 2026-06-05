«Какой смысл выпускать такой состав?» Мор — после победы сборной России над Буркина-Фасо

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался после товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Сейчас, когда сборная Россия не играет на результат, нам хочется видеть красивую игру. А нам говорят, что в официальных матчах футбол был бы другой. А какой смысл выпускать такой состав, если в официальном матче будут играть другие? Вместо того чтобы показывать красивый футбол, нужно наигрывать состав. Но игра против команды Буркина‑Фасо мне понравилась», — сказал Мор в эфире «Матч Премьер».

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.