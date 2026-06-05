«Мы вышли с боевым настроем». Баринов — о победе сборной России над командой Буркина-Фасо

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Буркина-Фасо (3:0).

«Давно не выигрывали, рады, что победили, это было очень важно. Главный тренер [Валерий Карпин] нам говорил, что пора бы уже победить, поэтому мы вышли с боевым настроем. Думаю, что до удаления мы играли хорошо, а после у нас сломалась немного игра. Немногие будут довольны вторым таймом, и нам сейчас достанется за него. Но в целом нас просили победить, и мы это сделали, порадовали болельщиков.

Никто не думает, что вот‑вот отпуск, у нас осталась ещё одна игра, надо ее выиграть и уйти с хорошим настроением отдыхать», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.