Сборная Азербайджана уступила команде Мальты в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч, в котором играли сборные Азербайджана и Мальты. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда Мальты. Встреча состоялась на стадионе «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия). В качестве главного арбитра выступил Михай Капрай из Венгрии.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 21:00 МСК
Азербайджан
Окончен
0 : 2
Мальта
0:1 Мбонг – 65' 0:2 Сатариано – 86'
Джозеф Мбонг открыл счёт в этой игре на 65-й минуте и вывел сборную Мальты вперёд, Александер Сатариано на 86-й минуте удвоил преимущество команды.
Обе команды не вышли на чемпионат мира — 2026. Сборная Азербайджана замкнула группу D, пропустив вперёд команды Франции, Украины и Исландии. Сборная Мальты завершила отборочный цикл на предпоследнем, четвёртом месте в группе G, выше финишировали команды Нидерландов, Польши и Финляндии.
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