«Это повод для гордости». Эндрю Робертсон поделился эмоциями перед ЧМ-2026

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился своими эмоциями от предстоящего участия его национальной команды на чемпионате мира – 2026.

«Помимо общего группового чата, у меня есть маленький чат с моими лучшими друзьями. Когда объявили состав, я написал им: кто бы мог подумать, что мы все вместе будем на чемпионате мира? Мы все играли детьми, соревновались друг с другом в возрасте 11-12 лет, играя за «Селтик», «Сент-Миррен», «Данди Юнайтед»…

Попасть на чемпионат мира непросто. Думаю, мы доказали это тем, как долго у нас заняло вновь попасть на него – впервые с 1998 года. Но факт того, что ты – один из 26 человек, которые будут представлять вашу страну на самой большой футбольной арене – это повод для гордости», – приводит слова Робертсона Sky Sports на своей странице в социальных сетях.

На групповом этапе сборной Шотландии предстоит сыграть с командами Гаити (14 июня), Марокко (20 июня) и Бразилии (25 июня).

Самые большие стадионы мира: