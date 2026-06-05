«Глупость полная. Таким пиаром сейчас занимается Карпин». Бубнов — об Ибрагимове в сборной

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о дебюте полузащитника Амира Ибрагимова за сборную России в товарищеском матче с Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Что касается разрекламированного Ибрагимова — вышел во втором тайме, и я его вообще не видел на поле. Играть в системе «Манчестер Юнайтед» на уровне юношей и вызывать его сразу в сборную — это глупость полная. Таким пиаром сейчас занимается Карпин.

Я считаю, что наша сборная в том виде, в котором играет, на чемпионат мира не попала бы — квалификацию бы не прошла. Эту африканскую команду любая команда нашей Премьер-Лиги обыграет как нечего делать, даже середняки из Первой лиги справятся», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.