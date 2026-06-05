Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Глупость полная. Таким пиаром сейчас занимается Карпин». Бубнов — об Ибрагимове в сборной

«Глупость полная. Таким пиаром сейчас занимается Карпин». Бубнов — об Ибрагимове в сборной
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о дебюте полузащитника Амира Ибрагимова за сборную России в товарищеском матче с Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

«Что касается разрекламированного Ибрагимова — вышел во втором тайме, и я его вообще не видел на поле. Играть в системе «Манчестер Юнайтед» на уровне юношей и вызывать его сразу в сборную — это глупость полная. Таким пиаром сейчас занимается Карпин.

Я считаю, что наша сборная в том виде, в котором играет, на чемпионат мира не попала бы — квалификацию бы не прошла. Эту африканскую команду любая команда нашей Премьер-Лиги обыграет как нечего делать, даже середняки из Первой лиги справятся», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Вообще в футбол играть не умеет». Бубнов — о матче сборной России с Буркина-Фасо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android