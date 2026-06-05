Sport.es: «Барселона» отказалась от подписания Осимхена, главная цель — Альварес

«Барселоне» через третьих лиц предложили кандидатуру нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе ценят сильные стороны нигерийского футболиста, однако на текущий момент не рассматривается вариант с его приобретением. Приоритетной трансферной целью сине-гранатовых по-прежнему остаётся форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. Спортивное руководство «блауграны» хочет решить вопрос с покупкой аргентинца как можно быстрее.

В минувшем сезоне Осимхен принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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