Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» выбирает между Шнапцевым и Муфи на позицию защитника. Переговоры уже проведены

«Балтика» выбирает между Шнапцевым и Муфи на позицию защитника. Переговоры уже проведены
Комментарии

«Балтика» выбирает между Максимом Шнапцевым из «Пари НН» и Фахдом Муфи из «Оренбурга» на позицию крайнего защитника. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Калининградцы провели переговоры по обоим игрокам и будут выбирать из соотношения цена-качество. Без оглядки на паспорт, потому что у них нет проблем с лимитом.

В минувшем сезоне Шнапцев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Муфи сыграл 25 встреч во всех соревнованиях, где забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Официально
«Балтика» выкупила права на защитника Эдуардо Андерсона

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android