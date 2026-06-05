«Балтика» выбирает между Шнапцевым и Муфи на позицию защитника. Переговоры уже проведены

«Балтика» выбирает между Максимом Шнапцевым из «Пари НН» и Фахдом Муфи из «Оренбурга» на позицию крайнего защитника. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Калининградцы провели переговоры по обоим игрокам и будут выбирать из соотношения цена-качество. Без оглядки на паспорт, потому что у них нет проблем с лимитом.

В минувшем сезоне Шнапцев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Муфи сыграл 25 встреч во всех соревнованиях, где забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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