Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин оценил игру Ибрагимова в дебютном матче за сборную России

Валерий Карпин оценил игру Ибрагимова в дебютном матче за сборную России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о дебюте полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова за национальную команду. 18-летний футболист вышел на 60-й минуте товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0) и не отметился результативными действиями.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

— Как бы оценили Ибрагимова?
— В некоторых эпизодах Ибрагимов действовал уверенно. В каких-то — недостаточно уверенно. Нормально, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович.

Материалы по теме
Ибрагимов — в топ-3 самых молодых дебютантов сборной России в XXI веке

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android