Валерий Карпин оценил игру Ибрагимова в дебютном матче за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о дебюте полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова за национальную команду. 18-летний футболист вышел на 60-й минуте товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0) и не отметился результативными действиями.

— Как бы оценили Ибрагимова?

— В некоторых эпизодах Ибрагимов действовал уверенно. В каких-то — недостаточно уверенно. Нормально, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович.

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