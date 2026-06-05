Валерий Карпин оценил игру Ибрагимова в дебютном матче за сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о дебюте полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова за национальную команду. 18-летний футболист вышел на 60-й минуте товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0) и не отметился результативными действиями.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14' 2:0 Миранчук – 20' 3:0 Вахания – 73'
Удаления: нет / Уэдраого – 43'
— Как бы оценили Ибрагимова?
— В некоторых эпизодах Ибрагимов действовал уверенно. В каких-то — недостаточно уверенно. Нормально, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович.
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