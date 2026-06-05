«Такой результат создаёт настроение». Шалимов — о победе сборной России над Буркина-Фасо

Российский тренер Игорь Шалимов высказался после товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Сборная России порадовала результатом. Как бы мы ни кружили вокруг да около, как бы команда ни играла, если ты не побеждаешь, то игра остаётся где‑то на втором плане. Сейчас крупная победа. Когда‑то Валерий Георгиевич [Карпин] говорил, что результат таких матчей не важен. Но потом оказывается, что, наоборот, важен. Такой результат создаёт настроение, ощущение победы, и все остаются на позитиве. Тем более нас ждёт ещё одна игра впереди», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.