Карпин ответил, кто может покинуть расположение сборной России после матча с Буркина-Фасо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, кто может покинуть расположение сборной России после матча с Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

— Кто после этого матча покинет расположение сборной? После предыдущей игры пять игроков уехали.

— В этот раз пять не будет. Сейчас 21 полевой у нас. Если пятеро уйдёт, 16 останется.

— И кто тогда уйдёт?

— Никто. Если узнаем только после игры, что есть жалобы на ушибы и удары. Если все будут в порядке и здоровы, то никто, скорее всего, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.