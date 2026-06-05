Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин ответил, кто может покинуть расположение сборной России после матча с Буркина-Фасо

Карпин ответил, кто может покинуть расположение сборной России после матча с Буркина-Фасо
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, кто может покинуть расположение сборной России после матча с Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

— Кто после этого матча покинет расположение сборной? После предыдущей игры пять игроков уехали.
— В этот раз пять не будет. Сейчас 21 полевой у нас. Если пятеро уйдёт, 16 останется.

— И кто тогда уйдёт?
— Никто. Если узнаем только после игры, что есть жалобы на ушибы и удары. Если все будут в порядке и здоровы, то никто, скорее всего, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.

Материалы по теме
Валерий Карпин оценил игру Ибрагимова в дебютном матче за сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android