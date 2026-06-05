Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Буркина-Фасо Абду назвал причины поражения в матче с командой России

Тренер сборной Буркина-Фасо Абду назвал причины поражения в матче с командой России
Комментарии

Главный тренер сборной Буркина-Фасо Амир Абду прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче со сборной России (0:3).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

— Какие выводы сделали по итогам матча?
— К сожалению, очень быстро пропустили два мяча. Сборная России довольно быстро нас наказала. Восьмой номер, вроде бы футболист московского «Спартака» [Наиль Умяров], очень здорово проявил себя. После этого были фол и красная карточка. А играть вдесятером против такой хорошей команды, как сборная России, очень тяжело, да ещё и более тайма. Потому такой результат.

— Каково играть, когда бо́льшая часть стадиона болеет не за вас?
— Никакой проблемы не было. Все наши игроки — профессионалы. Что касается игры, как я уже сказал, неудачно сыграли в первом тайме. Во втором был неплохой шанс, но не удалось забить, к сожалению. И сразу после этого пропустили при быстром переходе. Если говорить про болельщиков, то, наоборот, приятно играть при полных трибунах, — приводит слова Абду «Матч ТВ».

Материалы по теме
Карпин раскритиковал игру сборной России во втором тайме матча с Буркина-Фасо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android