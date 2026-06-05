Тренер сборной Буркина-Фасо Абду назвал причины поражения в матче с командой России

Главный тренер сборной Буркина-Фасо Амир Абду прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче со сборной России (0:3).

— Какие выводы сделали по итогам матча?

— К сожалению, очень быстро пропустили два мяча. Сборная России довольно быстро нас наказала. Восьмой номер, вроде бы футболист московского «Спартака» [Наиль Умяров], очень здорово проявил себя. После этого были фол и красная карточка. А играть вдесятером против такой хорошей команды, как сборная России, очень тяжело, да ещё и более тайма. Потому такой результат.

— Каково играть, когда бо́льшая часть стадиона болеет не за вас?

— Никакой проблемы не было. Все наши игроки — профессионалы. Что касается игры, как я уже сказал, неудачно сыграли в первом тайме. Во втором был неплохой шанс, но не удалось забить, к сожалению. И сразу после этого пропустили при быстром переходе. Если говорить про болельщиков, то, наоборот, приятно играть при полных трибунах, — приводит слова Абду «Матч ТВ».