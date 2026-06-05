«Зенит» согласовал условия личного контракта с Карпукасом

«Зенит» согласовал основные параметры личного контракта с полузащитником «Локомотива» Артёмом Карпукасом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что окончательное понимание по всем деталям будет достигнуто в начале следующей недели.

В минувшем сезоне Карпукас принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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