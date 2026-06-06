Мбаппе ответил, в чём разница между «Реалом» и «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, в чём видит разницу между «сливочными» и «Барселоной».

«Барселона» оказала огромное влияние на историю футбола, но «Реал» Мадрид является мировым эталоном. Для всех в мире, кроме болельщиков «Барселоны», очевидно, что «Реал» — крупнейший клуб», — сказал Мбаппе в видео на YouTube-канале Sorare.

Французский нападающий перешёл в «Реал» летом 2024 года. За этот период Мбаппе принял участие в 103 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 86 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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