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Карпин объяснил, почему назвал катастрофой второй тайм матча сборной России и Буркина-Фасо

Карпин объяснил, почему назвал катастрофой второй тайм матча сборной России и Буркина-Фасо
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему назвал катастрофой второй тайм товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

— Вы назвали второй тайм катастрофой. Почему он таким вышел? Казалось бы, играли 11 на 10 и должны были выйти более свежие и заряженные игроки.
— Вы сами ответили на свой вопрос. Казалось бы и должно бы… Значит, вы не увидели этой заряженности. Подумайте сами, почему первый тайм с 11 футболистами Буркина-Фасо вышел хорошим, они ничего не создали. При том что они ничего не поменяли. 11 Месси из сборной Испании не приехало. Почему не получилось? В чём проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов, и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас?

— Как решать эту проблему?
— Никак, разговорами или бить. Одно из двух, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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