Карпин объяснил, почему назвал катастрофой второй тайм матча сборной России и Буркина-Фасо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему назвал катастрофой второй тайм товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0).

— Вы назвали второй тайм катастрофой. Почему он таким вышел? Казалось бы, играли 11 на 10 и должны были выйти более свежие и заряженные игроки.

— Вы сами ответили на свой вопрос. Казалось бы и должно бы… Значит, вы не увидели этой заряженности. Подумайте сами, почему первый тайм с 11 футболистами Буркина-Фасо вышел хорошим, они ничего не создали. При том что они ничего не поменяли. 11 Месси из сборной Испании не приехало. Почему не получилось? В чём проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов, и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас?

— Как решать эту проблему?

— Никак, разговорами или бить. Одно из двух, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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