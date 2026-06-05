«Иногда не понимаю, что Валерий Георгиевич имеет в виду». Гришин — о Карпине

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, что не понимает, как главный тренер сборной России Валерий Карпин оценивает игру команды. После товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо (3:0) Карпин был недоволен вторым таймом в исполнении своих подопечных.
«Я иногда не понимаю, что Валерий Георгиевич имеет в виду. После игры с командой Египта он сказал, что мы играли здорово, хотя мы играли плохо. Сейчас он говорит, что мы играли плохо, хотя мы все видим, что ребята вроде бы старались, моменты создавали», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.
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