«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх игроков на позицию левого защитника — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» активизировал поиски нового левого защитника. Одним из кандидатов для трансфера является футболист «Ньюкасл Юнайтед» Льюис Холл. «Сороки» не хотят продавать игрока и установили на него цену в размере € 70 млн. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» также изучают варианты с подписанием левого защитника «Айнтрахта» Натаниэля Брауна и игрока «Барселоны» Алекса Бальде.

Манкунианцы контактировали с окружением Брауна. «Айнтрахт» оценивает футболиста в € 64 млн. Защитником также интересуется «Бавария», но мюнхенцы могут отказаться от сделки из-за цены.

Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» постоянно собирает сведения о Бальде.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: